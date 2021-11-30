غادة عبد الرحيم تكتب:  انا وعلي وحكاية عشر سنين

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 11:10 ص

تتوه مني الحروف كلما حاولت أن أكتب لابني "علي".

أخاف يا علي أن لا تصف الكلمات حبي لك، فلو أن للقلب اسما وساكنا لكنت أنت.

لم أكن أدرك يا علي أن محنتي ومحنتك هي اختبار رباني لمحبتك.

أتذكر يا صغيري وأنت ابن الشهرين حينما أخبرنا الأطباء بأنه لابد من لك من إجراء عملية خطيرة في الجمجمة. اعتصر قلبي الألم، وخطوت بك إلى جدك في باريس وأنا أسكب الدمع وأربت على قلبي وقلبك كي لا نخاف، كنت مبعث الألم والأمل والأمان يا علي آنذاك.

بكيت ويئست وتماسكت ورجوت الله أن يبقيك لي.. أن ينجيك.. قلت له: يا الله إن علي قلبي فلا تحرمني منه.

حينما قال الأطباء بعد العملية أن علينا المتابعة أربع سنوات وأنه لزاما أن ترتدي خوذة، ومن الممكن أن تؤثر العملية على التركيز والاستيعاب.

حينها يا علي أمسكت بكفك الصغير وهمست في أذنك لا عليك يا قلبي سنجتاز الألم.. لا عليك مما يدور حولك من أحاديث المهم أن نبضك في صدري وروحك تعانق روحي.

ها نحن قد نجونا يا علي.. نعم نجونا. بقلبين نجونا.. من الألم نجونا.. بالأمل نجونا.. خرجنا من المحنة يا علي.

والآن أنا أعاود قراءتها بعد عشر سنوات وأقول بملء القلب والروح: سبحان الله، فعلي الذي كان من المحتمل أن يصاب بعدم استيعاب، هو الأول على مدرسته. وتلك الخوذة التي أرغمه الأطباء على ارتدائها وعمره شهور، يرتديها الآن حبا واختياراً ككابتن للكيك بوكس.

حلم علي الآن أن يكون طبيبا.. جراح أطفال لينقذ من سيقعون في محنته!