علي الحجار يحيي ثالث ليالي مهرجان الصعيد

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 12:59 ص

أحيا الفنان علي الحجار، ثالث ليالي مهرجان الصعيد الفني، الذي تنظمه إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بجويل بني سويف.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب حسام الدين محمد نجيدة، مدير إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ولفيف من كبار قيادات العمل التنفيذى والشعبى والقيادات الدينية والشخصيات العامة بالمحافظة.

ويأتي مهرجان الصعيد الفني يأتى فى محطته الثالثة بمحافظة بنى سويف فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين المصريين فى كافة نواحى حياتهم اليومية بما فى ذلك الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

وتتمثل أحد أهداف هذا المهرجان فى دعم خطوات عودة المحافظة لمكانتها الطبيعية على الخريطة السياحية العالمية حيث إنها تمثل أحد أضلاع المثلث الذهبى للسياحة الثقافية والدينية فى مصر مع محافظتى الجيزة والفيوم.

وتتميز محافظة بني سويف بمقومات سياحية فريدة يجتمع فيها أقدم الآثار الفرعونية مع الآثار القبطية والإسلامية حيث كانت تمثل أحد محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

ويعد مهرجان الصعيد أحد الوسائل التى نقوم من خلالها بتسليط الضوء على إمكانيات ومقومات السياحة بمحافظة بنى سويف ضمن الدور الذى تقوم به إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة فى تقديم الخدمات الفندقية والثقافية والترفيهية والرياضية لضباط القوات المسلحة وأسرهم والمجتمع المدنى على حد سواء علاوة على رسالتها فى دعم ذوى الهمم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والجمعيات الخيرية.

وقدم الفنان على الحجار خلال الحفل باقة من أعماله الخاصة منها تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون أنت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وسط حضور جماهيرى حاشد و يقوم بعدها باستكمال خفلات مهرجان الصعيد في محافظات المنيا وأسيوط.