كورونا في الأردن.. تسجيل 5661 إصابة جديدة

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 03:55 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 948966 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 883980 حالة شفاء بعد تسجيل 3118 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11584 حالة.