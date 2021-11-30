ads
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد خروجه من الخماسي الأفضل

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه نادي ليفربول الإنجليزى رسالة إلى نجمه المصري محمد صلاح، بعد خروجه من قائمة الـ5 الأوائل في جائزة الكرة الذهبية 2021.
وحصل صلاح على المركز السابع في الترتيب العام لقائمة المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية خلال حفل البالون دور.
وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن جميعًا فخورون بك مو".
وتنافس محمد صلاح مع 29 لاعبا على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان للمرة السابعة في مسيرته.

وكانت التوقعات تشير لحصول صلاح على مركز أفضل من الذي حصل عليه في ظل تألقه الحالي مع ليفربول، حيث سجل 17 هدفا في 18 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.
يذكر أن صلاح حصل على المركز السادس في قائمة الكرة الذهبية ولكن عن العام 2019، عندما توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

ads
محمد صلاح ليفربول جائزة الكرة الذهبية 2021