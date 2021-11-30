ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد خروجه من الخماسي الأفضل

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 12:17 ص

وجه نادي ليفربول الإنجليزى رسالة إلى نجمه المصري محمد صلاح، بعد خروجه من قائمة الـ5 الأوائل في جائزة الكرة الذهبية 2021.

وحصل صلاح على المركز السابع في الترتيب العام لقائمة المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية خلال حفل البالون دور.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن جميعًا فخورون بك مو".

وتنافس محمد صلاح مع 29 لاعبا على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان للمرة السابعة في مسيرته.

وكانت التوقعات تشير لحصول صلاح على مركز أفضل من الذي حصل عليه في ظل تألقه الحالي مع ليفربول، حيث سجل 17 هدفا في 18 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.

يذكر أن صلاح حصل على المركز السادس في قائمة الكرة الذهبية ولكن عن العام 2019، عندما توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.