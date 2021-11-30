«لعبة نيوتن» يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة «نتفليكس»

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 12:12 ص

تصدر مسلسل لعبة نيوتن قائمة الاعلى مشاهدة في مصر عبر منصة نتفليكس الامريكية ، وذلك بعدما حقق نجاحا كبيراً بعد عرضه في المارثون الرمضاني الماضي.

وحصد مسلسل لعبة نيوتن، من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، العديد من الجوائز خلال فترة الماضية من عدد من المهرجانات المهمة وفازت عنه الفنانة منى زكي بجائزة افضل ممثلة درامية في ٢٠٢١.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



لعبة نيوتن

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.