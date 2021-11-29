طلب إحاطة للحكومة بسبب عدم توصيل مياه الشرب لقرية العركى بفرشوط

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 05:08 م

تقدم النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بسبب معاناة المواطنين من عدم وصول مياه الشرب والصرف الصحي بقرية العركى مركز فرشوط.

وأضاف "أبونحول" فى طلب الإحاطة، أن هذه القرية هي التى يوجد بها المجلس القروى، وتعداد السكان بها خمسون ألف نسمة، ومحرومة نهائيا من المياه الصالحة للشرب، ويلجأ المواطن إلى شراء جراكن للشرب، رغم أن القرى المجاورة لها يوجد بها مياة صالحة للشرب، مطالبًا بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الموجودة بالقرى والنجوع الذين لا تشملهم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة في محافظات الصعيد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الآلاف من أهالى قرية العركى بمحافظة اسيوط يعيشون حياة غير آدمية، بسبب غياب خدمات مياه الشرب وعدم توصيل الصرف الصحى، مضيفا أن عدم وجود مياه شرب فى هذه المنطقة لعدم وجود مواسير مياه من الأساس، كما أنه لا يوجد صرف صحى بالقرية نهائيًا، مطالبًا بسرعة توصيل مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى إلى قرية العركى بمركز فرشوط.