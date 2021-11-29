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الإثنين 29 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بقيمة 3 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 792 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 678 جنيها، وعيار 24 نحو 904 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1795 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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التعاملات المسائية أوقية الذهب أسعار الذهب اليوم