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الإثنين 29 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

مد أجل الحكم على متهم بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، مد أجل حكمها على "يحيى حسين" بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة طوارئ بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد لجلسة 27 ديسمبر المقبل.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

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مد أجل الحكم متهم