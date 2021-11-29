اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل مجلس الإدارة الجديد لنادى العبور

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 03:29 م

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، نتائج انتخابات نادى العبور والتى اجريت يوم الجمعة 26 نوفمبر الماضى ونتج عنها تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة المستشار طارق ربيع والذى سيبدأ مهم عمله من اليوم بشكل رسمى بعد اعتماد اللجنة الأولمبية لتشكيل مجلس الإدارة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالى:

المستشار طارق ربيع - رئيس مجلس الإدارة.

الدكتور طارق السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة.

عمرو جميل - أمين الصندوق.

وفى العضوية فوق السن كلاً من، عمرو ابراهيم وعلاء السيد وطارق غنيم واحمد ابراهيم وعماد قرنى.

أما العضوية تحت السن فكلاً من : غاده قدرى وأيه ابراهيم.