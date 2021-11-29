4 مباريات وديه لطلائع الجيش خلال توقف الدوري

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 02:59 م

قرر الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش لكرة القدم بقيادة أحمد عبد العزيز " زيزو " الإتفاق على أداء الفريق لأربعة أو خمسة مباريات وديه قوية المستوي خلال فترة توقف الدوري العام ، إستعدادأ لاستئناف مباريات الدوري بلقاء بيراميدز يوم 21 ديسمبر القادم ، حيث تم الإتفاق مع المقاولون العرب والبنك الأهلي وسيراميكا وجاري الإتفاق على باقي المباريات . كان زيزو قد منح اللاعبين راحه خمسة أيام عقب مباراته الأخيرة مع فيوتشر التي فاز فيها الطلائع بهدف محمد علي الجويني .

من جانبه قال العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة أن الفريق سيعود للتدريبات عصر الخميس القادم باستاد جهاز الرياضة العسكري بمشاركه جميع اللاعبين عدا مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني .

وأضاف مهدي أنه سيعقد اجتماعا مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد عبد العزيز وياسر علي وسيد السويركي وذلك لوضع برنامج الإعداد والتجهيز للفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية ومدي إمكانية إقامة معسكر مغلق خارج القاهرة ، مع الإتفاق علي عدد المباريات الودية التي سيلعبها الفريق خلال فترة التوقف استعداداً لعودة مباريات الدوري حيث يلتقي الطلائع مع بيراميدز يوم 21 ديسمبر القادم في الأسبوع السابع للدوري العام .

كما سيعقد العميد أحمد مهدي جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران في حضور الجهاز الفني والإداري وذلك للتأكيد عليهم بأهمية المرحلة القادمة من عمر الدوري ، وذلك بعد أن استعاد الفريق للثقة والروح المعنوية والقتالية العالية بالفوز الأخير علي فيوتشر ، في ظل الدعم والمساندة التي يلقاها الفريق والجهاز الفني والإداري من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة .وأكد أن فترة توقف الدوري فرصة جيدة لإلتقاط الأنفاس وتصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات التي ظهرت خلال الخمسة مباريات التي لعبها الفريق من عمر الدوري العام ، مشيراً إلي أن فترة التوقف تعتبر بمثابة فترة إعداد مصغرة للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري القادمة .

كان طلائع الجيش قد حقق فوزاً غاليا علي فيوتشر بهدف نظيف سجله محمد علي الجويني في الشوط الثاني ليرتفع رصيد الطلائع إلي ٥ نقاط متقدماً إلي المركز الثالث عشر في جدول الدوري العام متساويا مع المقاصة والمقاولون في نفس رصيد النقاط ، ولطلائع الجيش مباراة مؤجلة مع سموحة من الجولة الخامسة للدوري