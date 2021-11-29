وزير التنمية المحلية: توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة في المراكز التكنولوجية

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 02:23 م

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم ، 13 مركزا تكنولوجي بمراكز المحافظة من خلال الفيديو كونفرانس بمقر مركز استدامة التدريب والتطوير بالديوان العام للمحافظة ، والمراكز التكنولوجية الجديدة في الوحدات المحلية بكل من الرياض وسيد سالم وقلين ودسوق وبلطيم وفوة وكفر الشيخ وبيلا والحامول ومصيف بلطيم وسيد غازي ومطوبس وبرج البرلس .

وتسعى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحسين مستوي تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة في العديد من المجالات المتعددة مثل إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وغيرها من الخدمات، ومن خلال الاستعلامات يحصل المواطن على رقم ومن خلال النداء الآلي يتعامل المواطن مع موظف بشباك واحد، للاستجابة لكل مطالبة وإنهاء الخدمات التي يطلبها دون التوجه للموظفين في باقى الإدارات بالمركز التابع له.

جاء ذلك بحضورعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح شحاته مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.

من جانبه شدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الحكومة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل ثورة الإصلاح الإدارى التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية وتوفير خدمات رقمية متميزة في كافة المجالات .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى التعاون القائم بين الوزارة ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص أداء الخدمات المحلية وميكنتها في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، بالإضافة إلى إطلاق وتشغيل بوابة الخدمات المحلية .

وأكد وزير التنمية المحلية سعي الوزارة لتطوير خدمات المواطنين للحصول عَلِي الخدمات بصورة مميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ، لافتا الي انه تم توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة في المراكز التكنولوجية .