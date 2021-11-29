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الإثنين 29 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للمصارعة يفوز بالبطولة العربية للمنتخبات

منتخب مصر للمصارعة
منتخب مصر للمصارعة
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نجح منتخب مصر للمصارعة في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة العربية للمنتخبات القومية للمصارعة الرومانية والحرة عن فوز مصر بالمركز الأول في الحرة والرومانية، وذلك في البطولة المقامة حاليًا بمدينة شرم الشيخ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
ففي المصارعة الحرة جاء الترتيب كالتالي:  المركز الأول منتخب مصر برصيد ٢٤٠ نقطة، المركز الثاني السعودية برصيد ١٤٠ نقطة، في المركز الثالث السودان برصيد ٦٧ نقطة.

وفي المصارعة الرومانية جاء الترتيب كالتالي: 
المركز الأول مصر برصيد ٢٤٥ نقطة، في المركز الثاني السعودية برصيد ١٥٠ نقطة، في المركز الثالث الأردن برصيد ١٢٥ نقطة.
وقام اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة بتكريم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى في البطولة.
وتبدأ اليوم الإثنين بطولة الأندية العربية بمشاركة منتخبى مصر للمصارعة الحرة والرومانية.

 

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