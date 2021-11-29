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الإثنين 29 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 784 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 371 ألفًا و571 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و438 وفاة.

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