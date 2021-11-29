كورونا في ليبيا.. تسجيل 784 إصابة جديدة

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 01:33 ص

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 371 ألفًا و571 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و438 وفاة.