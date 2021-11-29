ads
الإثنين 29 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 4012 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 943305 إصابات.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 880572 حالة شفاء بعد تسجيل 3441 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11551 حالة.

ads
كورونا الأردن إصابات ‏ وفيات