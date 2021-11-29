كورونا في الأردن.. تسجيل 4012 إصابة جديدة

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 07:20 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 943305 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 880572 حالة شفاء بعد تسجيل 3441 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11551 حالة.