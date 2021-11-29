اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 29 نوفمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
برتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية
https://www.albawabhnews.com/4477429
الأحد.. 3 وزراء يفتتحون مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع
https://www.albawabhnews.com/4477408
أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021
https://www.albawabhnews.com/4477427
مباحثات مصرية عراقية أردنية لدعم التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
https://www.albawabhnews.com/4477383
سوق دبي يتراجع 0.06% في ختام جلسة الأحد
https://www.albawabhnews.com/4477294