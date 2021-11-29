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الإثنين 29 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد،  وفى نشرة منتصف الليل 29 نوفمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

برتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية

https://www.albawabhnews.com/4477429

الأحد.. 3 وزراء يفتتحون مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع

https://www.albawabhnews.com/4477408

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021

https://www.albawabhnews.com/4477427

مباحثات مصرية عراقية أردنية لدعم التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

https://www.albawabhnews.com/4477383

سوق دبي يتراجع 0.06% في ختام جلسة الأحد

https://www.albawabhnews.com/4477294

تعرف على عرض المصرية للاتصالات لعملاء الإنترنت بمناسبة العام الجديد

https://www.albawabhnews.com/4477530

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