وزير الكهرباء: تعزيز الربط الكهربائي مع الأردن ورفع القدرة لـ 1000 ميجاوات

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 08:37 م

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مصر تمكنت من رفع قدرتها الكهربائية لتصبح قادرة على التصدير، ولديها خطة طموحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة من قدرتها الكهربائية إلى نسبة 42% عام 2035 ، وأضاف أن الربط الكهربائي المصري مع دول الجوار يعزز منظومة تبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة.

وأوضح الوزير أنه تم وضع تصور مبدئي لمضاعفة خط الربط الكهربائي بين مصر والاردن لافتا إلى أن الجانب الاردني سيعمل على هذا التصور خلال الأيام المقبلة.

وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي تم مع نظيره الأردني صباح اليوم كيف تغلبت مصر على أزمة الطاقة الكهربائية التي شهدتها قبل عام 2015 ، جاء هذا اليوم خلال كلمته الوزير بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالاردن مع نظيره صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى بخصوص بحث رفع قدرات خط الربط الكهربائي بين البلدين.

ومن جانبه أعلن صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن "المملكة اتفقت مع مصر لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميجاوات أو 2000 ميجاوات في وقت لاحق بدلا من 500 ميجاوات.

وأضاف وزير الطاقة الاردني خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا الاتفاق يساهم على تشجيع وتطوير العلاقات بين البلدين، معتبرا أن العلاقة بين الأردن ومصر "مميزة تمهيدا لتوسعة الأنظمة الكهربائية في مجالات جديدة وفتحها على أسواق جديدة".

وشدد على أن الأردن يسعى إلى تعزيز العلاقات بتبادل الطاقة الكهربائية في أوقات معينة بين البلدين، ليتم تبادل الكهرباء بشكل يومي.

مشيرا إلى إنه مع نهاية العام الجاري ستكون البنية التحتية جاهزة لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.

ولفت الخرابشة إلى أن البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب، تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي بين الأردن ومصر، مشيرا إلى أن إحالة العطاءات مع الجانب العراقي بهذا الصدد خلال 60 يوما.