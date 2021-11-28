كورونا في الأردن.. تسجيل 2674 إصابة جديدة

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 03:11 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 939293 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 878156 حالة شفاء بعد تسجيل 2452 حالات إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11515 حالة.