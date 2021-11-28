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الأحد 28 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 163 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وست وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 209980 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6052.

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