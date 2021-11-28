كورونا في الجزائر.. تسجيل 163 إصابة جديدة

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 07:56 ص

سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وست وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 209980 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6052.