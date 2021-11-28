سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وست وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 209980 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6052.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 163 إصابة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وست وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وست وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.