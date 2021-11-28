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الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 21 إصابة جديدة

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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سجلت الكويت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وشفاء 26 دون تسجل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الكويتية الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 413245 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410546 والوفيات 2465.

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