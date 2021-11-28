كورونا في الكويت.. تسجيل 21 إصابة جديدة

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 07:57 ص

سجلت الكويت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وشفاء 26 دون تسجل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الكويتية الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 413245 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410546 والوفيات 2465.