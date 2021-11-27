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السبت 27 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

عامل وصديقه يخطفون شابا ويصوراه عاريا في التبين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عامل وصديقه خطفا شابا وصوراه عاريا بمنطقة التبين، بسبب قيام الضحية بعمل علاقة جنسية مع ابنة الأول وابتزاز زوجته بفضح تلك العلاقة لممارسة الجنس معاها هي الأخري.
ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، من المدعو "م.أ"، 35 سنة، ومقيم بدائرة القسم، مفاده قيام شخصين بخطفه وتصويره عاريا وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.
وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما.
وبمناقشتهما حول أسباب ارتكاب الجريمة اعترفا بقيام الضحية بعمل علاقة جنسية مع نجلة أحدهما ومحاولة ابتزاز والدتها بفضح العلاقة لعمل علاقة جنسية معاها هي الأخرى.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمان علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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القبض على شخصين قسم شرطة التبين