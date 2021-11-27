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السبت 27 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

سياسة

"نواب ونائبات قادمات": تطوير طريق كباش يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة

نواب ونائبات قادمات
نواب ونائبات قادمات
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قالت السفيرة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن تطوير طريق كباش بهذا الشكل في وقت قياسي يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة، ، مؤكدة أنه حدث عظيم يضاف لإنجازات الدولة المصرية الحديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن تطوير طريق كباش والمنطقة المجاورة له سيحقق نقلة نوعية لأهالي الأقصر.

 

وأضافت في بيان اليوم ،  أنه ليس غريبا أو جديدا على مصر أن تنظم تلك الاحتفالات التاريخية الهامة التي تجذب أنظار العالم كله ، فموكب المومياوات الملكية كان حدث عظيم ، ولا شك أن تلك الفعاليات ستساهم بقوة فى الترويج للقطاع السياحي وإنعاش حركة السياحة لمصر وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.

 

وأشارت إلى أن الدولة استطاعت أن تعطي الاهتمام الأكبر لمحافظات الصعيد وخاصة المدن السياحية، فالأقصر بها عدد كبير  وهام من المتاحف والمعابد الأثرية التي لا تقدر بثمن لعل ابرزها معبد حتشبسوت بجانب معبد الكرنك و وادي الملوك وغيرها من مئات المواقع الاثرية بالاقصر والتي أصبحت عنصر جذب كبيرة.

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طريق الكباش مصر الأقصر