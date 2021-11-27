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السبت 27 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

نشرة
نشرة
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تنشر"البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت حيث جاءت كالتالي:

24 شركة مصرية بقطاع مواد البناء تشارك في «Big5 Kenya»

https://www.albawabhnews.com/4476575

شباب الأعمال: 25 مليار دولار مستهدف صادرات الغزل والنسيج الثلاث سنوات المقبلة

https://www.albawabhnews.com/4476500

 

نائب وزير الإسكان يبحث مع جمعية الأورمان تنفيذ "مبادرة سقيا الماء"

https://www.albawabhnews.com/4476584

 

وزير البترول يرأس اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة إيقات لمناجم الذهب

https://www.albawabhnews.com/4476562

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