نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

تنشر"البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت حيث جاءت كالتالي:
24 شركة مصرية بقطاع مواد البناء تشارك في «Big5 Kenya»
https://www.albawabhnews.com/4476575
شباب الأعمال: 25 مليار دولار مستهدف صادرات الغزل والنسيج الثلاث سنوات المقبلة
https://www.albawabhnews.com/4476500
نائب وزير الإسكان يبحث مع جمعية الأورمان تنفيذ "مبادرة سقيا الماء"
https://www.albawabhnews.com/4476584
وزير البترول يرأس اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة إيقات لمناجم الذهب
https://www.albawabhnews.com/4476562