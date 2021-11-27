مدير تعليم القاهرة يوجه بدعم طلبة مدرسة المتفوقين بعين شمس

السبت 27/نوفمبر/2021 - 12:24 م

اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الامناء والاباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور محمد عطية مدير المديرية، بحسب بيان اليوم السبت.

افتتح عبد الرؤف علام رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين الجلسة، وقدم التحية للجميع وتقدم بخالص التهاني لمديرية تعليم القاهرة بمناسبه الفوز بالمركز الأول في مسابقة المعلم المثقف والطالب المثقف، وتميز الانشطة التربوية ومشاركتها في مختلف المناسبات وخاصةً مشاركة الإحتفال باليوم الوطني لمصر.

وناقش جدول الاعمال مؤكدا علي استمرار التعاون وتقديم الدعم الكامل للمديرية، كما وجه مدير المديرية الجميع الي احتواء المعلمين وأولياء الأمور ودعم الطلبة بمدرسة المتفوقين بعين شمس والتي تولى الدكتور مجدي انيس نائب رئيس المجلس الموقر بتقديم الدعم الكامل لها.

وعرض محمد زكريا امين سر المجلس وموجه عام التربية الاجتماعيه بعض المقترحات التي تقدمت للمجلس،

واستمع رئيس المجلس لتعليقات الأعضاء، كما اثني الدكتور اسماعيل السنوسي المراقب المالي للمجلس ورئيس مجلس أمناء إدارة غرب مدينة نصر التعليمية ولجنة البحث العلمي على أداء لجنة الحكماء بالمجلس وجهودها في الفترة السابقة.

وتم عرض فيلم وثائقي عن بعض انجازات المجلس الموقر بحضور جميع اعضاء المجلس الموقر والدكتورة اماني قرني وكيل المديرية لشئون الاداراة التعليمية وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وياسر انس مدير عام التعليم العام والتجرببيات وصلاح سيد مدير المكتب الفني بالمديرية.