الصين تطلق القمر الصناعي "تشونغشينغ-1 دي"

السبت 27/نوفمبر/2021 - 11:20 ص

أطلقت الصين بنجاح إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا اليوم السبت، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "تشونغشينغ-1 دي" أطلق على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي، حيث دخل المدار المخطط له بنجاح.

وقالت إن هذا الإطلاق يمثل المهمة الـ399 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.