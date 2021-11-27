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السبت 27 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

الصين تطلق القمر الصناعي "تشونغشينغ-1 دي"

البوابة نيوز
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أطلقت الصين بنجاح إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا اليوم السبت، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "تشونغشينغ-1 دي" أطلق على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي، حيث دخل المدار المخطط له بنجاح.
وقالت إن هذا الإطلاق يمثل المهمة الـ399 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

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الصين القمر الصناعي تشونغشينغ