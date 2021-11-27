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السبت 27 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

عمرها 800 عام.. العثور على مومياء وسط بيرو

صورة المومياء
صورة المومياء
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نجح فريق من الخبراء، في العثور على مومياء يقدر عمرها بنحو 800 عام على الأقل على الساحل الأوسط لبيرو، وتعود المومياء لشخص من الحضارة التي عاشت بين الساحل والجبال في بيرو.

وبحسب "سكاى نيوز"، أكد عالم الآثار بيتر فان دالين لونا إنه تم اكتشاف المومياء في منطقة ليما، ولم يتم بعد تحديد جنسها، موضحًا أن الرفات لشخص عاش في منطقة جبال الأنديز العليا في البلاد.

وذكر أنه تم العثور على المومياء داخل مقبرة تحت الأرض في أطراف مدينة ليما، مشيرا إلى أن المقبرة كانت تضم أيضا قرابين تشمل قطعا من الخزف وبقايا نباتات وأدوات حجرية.

وتضم بيرو مئات المواقع الأثرية من الحضارات التي عاشت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا التي هيمنت على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية قبل 500 عام من جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى وسط تشيلي.

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