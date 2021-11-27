ads
السبت 27 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البطريرك يوحنا العاشر يترأس قداسًا في دبي

البطريرك يوحنا العاشر
البطريرك يوحنا العاشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس البطريرك ​ يوحنا العاشر، القداس الإلهي في كنيسة البشارة في ​دبي، عاونه في الخدمة أسقف ​الإمارات والوكيل البطريركي الأسقف غريغوريوس خوري، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.

وفي نهاية القداس، عبّر البطريرك في عظته عن عمق فرحه لوجوده بين أبنائه في دبي وعن حلاوة اللقاء متمنيا لهم كل خير وبركة؛ وشدد على "أهمية التمسك بالقيم والأخلاق ​المسيحية ​ وضرورة تلاحم أفراد العائلة المسيحية وسط ضجيج هذه الأيام وتشرذم مفهوم العائلة". 

كما دعا الجميع الى أن "يكونوا يدًا واحدة في خدمة القريب، كالسامري الصالح،  وبخاصة في هذه الأيام الصعبة".

ads
الأقباط الكاثوليك يوحنا العاشر المسيحين البطريرك العظات