البطريرك يوحنا العاشر يترأس قداسًا في دبي

السبت 27/نوفمبر/2021 - 11:19 ص

ترأس البطريرك ​ يوحنا العاشر، القداس الإلهي في كنيسة البشارة في ​دبي، عاونه في الخدمة أسقف ​الإمارات والوكيل البطريركي الأسقف غريغوريوس خوري، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.

وفي نهاية القداس، عبّر البطريرك في عظته عن عمق فرحه لوجوده بين أبنائه في دبي وعن حلاوة اللقاء متمنيا لهم كل خير وبركة؛ وشدد على "أهمية التمسك بالقيم والأخلاق ​المسيحية ​ وضرورة تلاحم أفراد العائلة المسيحية وسط ضجيج هذه الأيام وتشرذم مفهوم العائلة".

كما دعا الجميع الى أن "يكونوا يدًا واحدة في خدمة القريب، كالسامري الصالح، وبخاصة في هذه الأيام الصعبة".