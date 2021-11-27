تشاهدون اليوم.. ليفربول يواجه ساوثهامبتون وبرشلونة يتحدى فياريال

السبت 27/نوفمبر/2021 - 10:43 ص

تستعرض “البوابة سبورت” ، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 27 / 11 / 2021 في جميع الملاعب الأوروبية والعالمية مع انطلاق أسبوع جديد وجولة مثيرة في معظم الدوريات الأوروبية والتي يأتي على رأسها مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي ولقاء فياريال ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

الدوري المصري الممتاز

17:30 - الشرقية للدخان × الجونة

الدوري الإنجليزي الممتاز

14:30– آرسنال × نيوكاسل يونايتد

17:00– ليفربول × ساوثهامتون

17:00 - كريستال بالاس × أستون فيلا

17:00 - نوريتش سيتي × وولفرهامبتون

19:30– برايتون × ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

15:00 - ديبورتيفو ألافيس × سيلتا فيغو

17:15– فالنسيتا × رايو فاليكانو

19:30 - ريال مايوركا × خيتافي

22:00– فياريال × برشلونة

الدوري الإيطالي

16:00– إمبولي × فيورنتينا

19:00- يوفنتوس × أتلانتا

21:45– فينيزيا × انتر ميلان

الدوري الألماني

16:30 - غرويتر فورت × هوفنهايم

16:30 - كولن × بوروسيا مونشنغلادباخ

16:30 - هيرتا برلين × أوجسبورج

16:30 - فولفسبورج × بوروسيا دورتموند

19:30 - بايرن ميونيخ × أرمينيا بيليفيلد