تراجع كبير.. أسعار الذهب اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

السبت 27/نوفمبر/2021 - 08:49 ص

تراجعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21 قيمة 787 جنيه للجرام ، وسجل عيار 24 نحو 899جنيه للجرام، وعيار 22 قيمة 824 جنيه، فيما بلغ عيار 18 قيمة 675 جنيه لجرام.

وسجل عيار 14 نحو 520 جنيه للجرام، والجنيه الذهب 6296 جنيه وسجلت الأونصة27.972جنيه و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

وكانت الأسعار قد ارتفعت أمس الجمعة بسبب مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1797.46 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1797.70 دولار.

ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتري وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا،

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، هي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.