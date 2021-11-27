اليوم.. الإعلان عن الفائزين بجوائز الملتقى السنوي الثاني لـ"الرعاية الصحية"

السبت 27/نوفمبر/2021 - 04:21 ص

تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، عن جوائز الملتقى السنوي الثاني للعاملين المتميزين من هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية" لعام 2021، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمنعقد هذا العام تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الدولية الصحية المهمة.

وأشار السبكي إلى أن جوائز الملتقى السنوي الثاني للهيئة تشمل 7 جوائز تذكارية ومالية لعام 2021، وهم (جائزة أفضل منشآة صحية، جائزة أفضل فريق عمل، جائزة أفضل موظف، جائزة بطل الهيئة، جائزة الإبداع، جائزة أفضل متطوع، جائزة قائد المستقبل) من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات سالفة الذِكر، بهدف الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة لموظفي الهيئة وتكريم العاملين المتميزين منهم.

وأضاف أن جوائز الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية لشركاء النجاح من العاملين المتميزين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية، كان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، مشيرًا إلى أنه تم استقبال أكثر من 500 تجربة متميزة التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي يثبت أصحابها أن لديهم مخزونًا من العقول والجهود التي تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في مستوى الخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين.

ولفت السبكي، إلى أنه سيتم تسليم الجوائز وتكريم العاملين المتميزين من الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية هذا العام بحضور أبرز القيادات والمسئولين وعدد من الشخصيات العامة المهمة والدولية في القطاع الصحي، إضافة إلى أنه سيتم تكريم شركاء النجاح لهيئة الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص لدورهم الإيجابي والفعال ومساهمتهم في دعم نجاح وتميز هيئة الرعاية الصحية لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بأعلى معايير الجودة العالمية، كونها ذراع الدولة الرئيسية لضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وركيزة اساسية لتطوير الرعاية الصحية في مصر، واستكمال مسارها التنموي في قطاع الرعاية الصحية وتحقيق أحد أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد استمرار هيئة الرعاية الصحية في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التي ستنظمها الهيئة خلال الفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل وأعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.

كما أكد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على تشجيع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي، مضيفًا إلى أنه من الملفت هذا العام في جوائز الملتقى السنوي الثاني للتميز لعام 2021، أنه لأول مرة يتم ترشيح العاملين لبعضهم البعض بما حقق المزيد من التنافسية والتناغم الإداري بين العاملين، والذي يضمن استدامة تحسين الأداء واستمرارية الارتقاء بالأداء في العمل، وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

تجدر الإشارة، إلى أنه انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019، وتشمل فعاليات الملتقى استعراض عامين من إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها في توفير أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، واستخداماتها للتكنولوجيا ونظم التحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وأثر ذلك في سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، إلى جانب الإطلاق الرسمي لأول منصة تفاعلية رقمية بين مقدمي الخدمة من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية، إضافة إلى انعقاد ورش عمل وجلسات علمية مع كبرى الجهات المعنية بالشأن الصحي لتبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.