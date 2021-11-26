الطلائع يحقق اول فوز في الدوري على حساب فيوتشر

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 10:21 م

حقق فريق طلائع الجيش اول فوز في الدوري الممتاز هذا الموسم بالتغلب على نظيره فيوتشر بهدف سجله اللاعب التونسي محمد على الجويني باللقاء الذي جمعمها مساء اليوم الجمعة على إستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد الجويني في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد الجويني، مصطفى الزناري، على الفيل، وأحمد هاني

خط الوسط: الثلاثي عمرو السيسي، ومهند لاشين، ورامز مدحت

خط الهجوم: محمد الصباحي، أحمد سمير، وميدو جابر.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، محمد عبد المنعم، سعد سمير، ومحمد رضا

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي

خط الهجوم : مصطفى البدري.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري ولديه مباراة مؤجلة فيما يحتل فيوتشر المركز الثامن برصيد 7 نقاط.