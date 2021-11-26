"العيفان" يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بمدريد

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 09:47 م

برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، يشارك النائب عبدالله العيفان، عضو البرلمان العربي ضمن وفد البرلمان في زيارته إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021م.

ويشارك وفد البرلمان العربي في عدد من الفعاليات في إطار هذه الاجتماعات الهامة، ومن أبرزها الموضوع الرئيسي للنقاش خلال هذه الاجتماعات، والمتعلق بدور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية.

وفي إطار الاجتماعات، من المقرر توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.