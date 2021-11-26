رسيما.. بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث كأس العرب

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 09:06 م

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحصول على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورت" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن المجموعة حصلت على حقوق بث كأس العرب قطر 2021.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب رفقة منتخبات، لبنان والسودان والجزائر.

ويشارك في بطولة كاس العرب 16 منتخبًا وهم: مصر- قطر – العراق – عمان – البحرين – تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا – المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين – الجزائر – لبنان – السودان.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس العرب، يوم 1 ديسمبر المقبل، أمام لبنان، ثم يلعب أمام السودان يوم 4 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الجزائر يوم 7.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، غدا السبت لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد فتوح – محمود الونش – أيمن أشرف – أحمد ياسين – محمد عبدالمنعم – مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – مهند لاشين – إمام عاشور.

خط الوسط المهاجم: عمر كمال عبدالواحد – أحمد رفعت – محمد مجدي أفشة – مصطفى فتحي – أحمد سيد زيزو – حسين فيصل.

خط الهجوم: محمد شريف – أسامة فيصل – مروان حمدي.