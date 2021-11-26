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الجمعة 26 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يهزم المقاولون ويقفز للمربع الذهبي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق البنك الأهلي فوزا مثيرا على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “بتروسبورت” بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية البنك الأهلي كلا من أسامة إبراهيم ومحمود قاعود في الدقيقتين 58 و86، بينما سجل هدف الذئاب اللاعب محمود سمير من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وشهد اللقاء طرد اللاعب عبدالرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 44 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيدة إلى 10 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز بينما تراجع المقاولون للمركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

 

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فريق البنك الأهلي الدوري الممتاز أسامة إبراهيم محمود قاعود