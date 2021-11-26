البنك الأهلي يهزم المقاولون ويقفز للمربع الذهبي

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 05:03 م

حقق فريق البنك الأهلي فوزا مثيرا على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “بتروسبورت” بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية البنك الأهلي كلا من أسامة إبراهيم ومحمود قاعود في الدقيقتين 58 و86، بينما سجل هدف الذئاب اللاعب محمود سمير من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وشهد اللقاء طرد اللاعب عبدالرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 44 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيدة إلى 10 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز بينما تراجع المقاولون للمركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.