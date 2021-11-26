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الجمعة 26 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي يعلن تشكيله استعدادا لغزل المحلة

تدريب الإسماعيلي
تدريب الإسماعيلي
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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون تشكيل لاعبيه ، استعدادا لملاقاة المحلة بعد قليل فى سادس جولات بطولة الدورى المحلى.

التشكيل ضم كل من ..
حارس مرمى : محمد فوزى
خط الدفاع : عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي
خط الوسط : عماد حمدى – محمد مخلوف – محمود دونجا
أمامهم : محمد الشامي – أحمد مدبولى
خط الهجوم .. شكري نجيب

على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل -أحمد عيد – محمد صادق – مصطفى فارس – عمر الوحش – أحمد أيمن – محمد عمار – محمد عادل – مروان شوقى.

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الإسماعيلي الدوري