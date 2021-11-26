الإسماعيلي يعلن تشكيله استعدادا لغزل المحلة

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 04:27 م

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون تشكيل لاعبيه ، استعدادا لملاقاة المحلة بعد قليل فى سادس جولات بطولة الدورى المحلى.

التشكيل ضم كل من ..

حارس مرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

خط الوسط : عماد حمدى – محمد مخلوف – محمود دونجا

أمامهم : محمد الشامي – أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكري نجيب

على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل -أحمد عيد – محمد صادق – مصطفى فارس – عمر الوحش – أحمد أيمن – محمد عمار – محمد عادل – مروان شوقى.