ضبط فرد أمن وزوجته سرقا فرع إحدى شركات الاتصالات بالمعادى

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 12:56 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى ضبط موظف بإحدى شركات الإتصالات وزوجته لقيامهما بسرقة الفرع محل عمله بالمعادى.

وجاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مدير إدارى بفرع إحدى شركات المحمول، كائن بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بفرع الشركة محـل عملـه و الإستيلاء على ٣٤ هاتف محمول "ماركات مختلفة" مـن داخلهـا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (موظف أمن إدارى بفرع الشركة محل البلاغ ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة،

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقـر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بفرع الشركة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بـداخل خزينة الفرع وتمكنـه مـن التحـصـل علـى الأرقام السرية الخاصة بها إختمـر فـى ذهنه فكرة سـرقتها وعقب ذلك قام بتسليم المسروقات لزوجته المتهمة الثانية، ولاذت بالفرار، وبمواجهة زوجته بما جاء بأقوال الأول أيدتها.

تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما ، وكذا مبلغ مالى مـن متحصلات الواقعـة،

وأقـرا بإنفاقهمـا بـاقى المبلغ المالى المستولى عليـه على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



