العسومي يغادر إلى مدريد للمشاركة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 09:34 ص

يتوجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم ، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021م.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي البوم ، بأن العسومي سيلقي كلمة باسم البرلمان العربي في الموضوع الرئيسي للنقاش خلال هذه الاجتماعات، والمتعلق بدور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية ، كذلك من المقرر توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، سوف يعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات المختلفة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.

ويضم وفد البرلمان العربي كل من النائب عبد الله العيفان، و النائب يسري المغازي، و النائبة احسان بركات أعضاء البرلمان العربي ، ويرافق الوفد نبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، و الدكتور أشرف عبد العزيز مستشار رئيس البرلمان العربي.