أسعار العملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 08:08 ص

واصلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارها بداية تعاملات اليوم الجمعة، وفقًا للبنك المركزي المصري.

فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وجاء سعر اليورو ليسجل 17.65 جنيهًا للشراء، 17.77 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.04 جنيهًا للشراء، و21.18 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.45 جنيهًا للشراء، و2.46 جنيهًا للبيع، واستقرسعر الفرنك السويسري ليسجل 16.88 جنيهًا للشراء، 16.98 جنيهًا للبيع، و سعر 100 ين الياباني سجل 13.71 جنيهًا للشراء، 13.81 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.20 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.69 جنيهًا للشراء، 52.15 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.