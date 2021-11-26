منظمة الصحة العالمية: لقاحات كورونا أنقذت حياة 470 ألف شخص في أوروبا

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 01:36 ص

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" أنقذت حياة نحو 470 ألف شخص من الفئة العمرية 60 عاما وأكثر في 33 دولة من المنطقة الأوروبية.

وأوضحت دراسة للمكتب الأوروبي الإقليمي للمنظمة أن اللقاحات أتاحت إنقاذ حياة 469186 شخصا في الدول الـ23 للاتحاد الأوروبي وكذلك بريطانيا وأيسلندا والنرويج وسويسرا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود ومولدافيا وأوكرانيا وإسرائيل.

ولم تشمل الدراسة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين يعتبر أنهم منقذون جراء التأثير غير المباشر من اللقاحات أو الحد من حالات انتقال الفيروس.

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغي: "اسفر كوفيد-19 عن أعداد ضخمة من المتوفين في منطقتنا، لكن الآن يمكننا التأكيد بشكل قاطع أنه لما كانت هناك اللقاحات كأداة لردع هذه الجائحة لكان عدد المتوفين أكبر بكثير".