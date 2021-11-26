طالبان تعلن استيراد أجهزة جديدة لطباعة وثائق السفر

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 01:24 ص

أعلنت حركة "طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على أفغانستان، أنها تستورد آلات لطباعة الجوازات للقضاء على أي مشاكل تقنية في هذا المجال مستقبلا.

وقالت الحركة عبر حسابها في "تويتر" باللغة العربية، يوم الخميس: "نستورد مكائن جديدة لطباعة الجوازات، ونسعى إلى رفع إمكانيات إدارة الجوازات إلى مستوى حتى لا نواجه أي مشاكل تقنية في المستقبل".