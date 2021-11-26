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الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

طالبان تعلن استيراد أجهزة جديدة لطباعة وثائق السفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت حركة "طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على أفغانستان، أنها تستورد آلات لطباعة الجوازات للقضاء على أي مشاكل تقنية في هذا المجال مستقبلا.
وقالت الحركة عبر حسابها في "تويتر" باللغة العربية، يوم الخميس: "نستورد مكائن جديدة لطباعة الجوازات، ونسعى إلى رفع إمكانيات إدارة الجوازات إلى مستوى حتى لا نواجه أي مشاكل تقنية في المستقبل".

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أفغانستان حركة طالبان طباعة وثائق السفر