1072 طالبًا مرشحًا للانتخابات الطلابية بجامعة الفيوم

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 12:47 ص

أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد المرشحين للكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم بلغ عدد (1072) مرشحًا، (620) طالبًا، و(452) طالبة،وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكانت قد فحصت اللجنة الطعون تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية، حيث شهدت اللجنة إقبالًا كبيرًا هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدم ٧٠٤ طلاب، و٥٠٦ طلاب للتنافس فى الانتخابات، ليصل مجموع المتقدمين إلى ١٢١٠ طلاب وطالبة، موزعين على ٢٠ كلية ومعهد.

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب ،بأن اللجنة العليا للانتخابات الطلابية اجتمعت اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٢٣ للنظر في الطعون المقدمة، والتي بلغ عددها ١١٢ طعنًا، وقد تم قبول طعن واحد فقط، بينما رفضت باقى الطعون، لعدم صحتها، ومخالفتها للشروط العامة اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية،مشيرا بأنه تم مناقشة الاستعداد للعملية الانتخابية لاتحاد الطلاب بالجامعة، كما شدد على ضرورة الحرص على إجراء العملية الانتخابية بطريقة سليمة، تضمن حق المشاركة والتمثيل لجميع الطلاب.

وفيما يتعلق بالقواعد العامة للانتخابات صرَّح أنه لابد من تشكيل لجنة فرعية لكل فرقة بالكلية، تتكون من عضو هيئة تدريس، وموظف برعاية الشباب، وطالبين، على أن يكونا من المتميزين أخلاقيًا وسلوكيًا وعلميًا، وألا يكونا مرشحين لخوض الانتخابات ،فيما تشكل اللجنة العليا بكل كلية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس(منسق الأنشطة الطلابية بالكلية) ومدير رعاية الشباب بالكلية، وعضو قانوني وطالبين ،وتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة برئاسة أ.د محمد فاروق، ود. وائل طوبار، وأ. حسني الجارحي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وعضو قانوني واثنين من الطلاب.

وأكد: أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون حسن السيرة، وأن يكون مستجدًا بفرقته الدراسية، ولم يرسب في أكثر من مقررين للعام الماضي، بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة، وأن يكون مهتما بالنشاط الطلابي، وألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا، أو جنائيا، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة.

كانت قد أعلنت جامعة الفيوم باب الترشيح امام طلاب الجامعة للترشيح علي منصب رئيس إتحاد الطلاب بالجامعة في 18 من نوفمبر الجاري.