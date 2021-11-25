شاهد.. احتفالية طريق الكباش تبهر العالم

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 09:24 م

يعتبر طريق الكباش هو أطول اكتشاف أثري في التاريخ المصري، حيث بدأ اكتشافه عام 1949 واستمر لمدة 73 عاما ويبلغ طوله 2700 متر، ويحتوي على 1050 من الكباش، إلا أن الكباش السليمة هي 300 تمثال فقط .

واليوم تشهد مدينة الأقصر تطوير طريق الكباش لأول مرة في احتفالية كبيرة، يتم بثها على 30 شبكة تليفزيونية عالمية، مع حضور 200 مراسل عالمي من دول مختلفة.

حضور الرئيس وقرينته

يحضر الحمفل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته ولفيف من كبار رجال الدولة سفراء الدول الأجنبية.

الموسيقى هي الحدث الأبرز

تحتل الموسيقي النصيب الأكبر في إظهار الموكب بصورة مختلفة، حيث من المقرر أن يتم تشغيل أغنية "الأقصر بلدنا" والتي تعتبر من الأغانى التراثية لفرقة رضا.

وأعلن قائد أوركسترا احتفال طريق الكباش بالأقصر المايسترو نادر عباسي، أن موكب طريق الكباش تأليف موسيقي مشترك بينه وبين أحمد الموجي، وصوليست الغناء بترتيب الظهور: شهد عز: النداء الأول، وهايدي موسى: أنشودة حتشبسوت، وعز الأسطول: أنشودة آمون رع، ووائل الفشني: الأقصر بلدنا.

أغنية عشقها الصغير والكبير

تعتبر أغنية الأقصر بلدنا، التي من المقرر أن يغنيها المنشد وائل الفشني، من الأغاني التراثية والتي لها الأثر الأكبر في قلوب الصغار والكبار.

ويعيد الموكب الأغنية بعد 54 عام من ظهورها عام 1967 بفيلم "غرام في الكرنك" بصوت المطرب الراحل محمد العزبي، حيث اختيرت للعرض خلال خلال افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوفود الرسمية.

كانت بداية الأغنية عندما اختار الفنان محمود رضا الأقصر لتصوير فيلم غرام في الكرنك، أغنية "الاقصر بلدنا" وهى من ألحان على إسماعيل، وغناء محمد العزبي، والذي يعتبر أيقونة في الغناء الشعبي قديمًا.

الألحان والمناظر

لم يكن نجاح أغنية "الأقصر بلدنا" بالصدفة، بل عبقرية الألحان والموسيقي، بالإضافة إلى اختيار الفنان محمود رضا للأسكتشات الخاصة بالأغنية النصيب الأكبر في الأغنية العالقة بأذهانا قرابة الـ50 عام.

كما استعان محمود رضا بأهالي مدينة الأقصر من أجل إضافة الواقعية على الاغنية التى أظهرت جمال مدينة الأقصر.

حماقي يحيى الاحتفالية بأغنية «حلوة بلدنا حلوة»

أحيا الفنان محمد حماقي الحفل وحملت أغنية حماقي عنوان "حلوة بلدنا حلوة" بمزيح مع موسيقى أغنية “الأقصر بلدنا” من فيلم غرام في الكرنك .

ويحيي حفل الافتتاح أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبمشاركة مجموعة من المطربين ومنهم شهد عز ووالدها عز الأسطول، حيث ستغني شهد النداء الأول ووالدها سيغني كاهن يتعبد لأمون، وتقدِّم المطربة هايدي موسى أغنية حتشبسوت وسيشارك أيضا المنشد المصري وائل الفشني، في الموكب".

تاريخ طريق الكباش

طريق الكباش عبارة عن طريق مرصوف ببلاطات من الحجر الرملى يحف به من الجانبين تماثيل على هيئة أبو الهول تمثل الملك نختنبو الأول أحد ملوك الأسرة الثلاثين الذى انشأ هذا الطريق فى عهده و كان هذا الطريق يوصل من معبد الأقصر إلى معبد الاله خنسو الواقع جنوب معابد الكرنك بطول حوالى 2700 متر تقريبا وقد حل هذا الطريق محل طريق الكباش الذى كان يرجع إلى عهد الملك امنحتب الثالث بدليل وجود بعض التماثيل التى تحمل اسم امنحتب الثالث عند البوابة الجنوبية لمعبد خنسو .وقد نحت تمثال أبوالهول من كتلة واحدة من الحجر الرملى تجسد أسد له رأس الملك نختنبو و قد وضع التمثال على قاعدة مستطيلة أبعادها تقريبا العرض 120 سم ْو الطول 330 سم و الارتفاع 118 سم و قد تم الكشف تقريبا عن 850 تمثالا لأبوالهول من الصفين ولعل الهدف من طريق ابوالهول هو تحديد مسار الموكب سواء الملكي أو الإلهي وإبراز محوره .

فيلم الأقصر السر يزين الاحتفالية

عُرض فيلم "الأقصر.. السر"، ضمن الفعاليات الفنية لاحتفالية طريق الكباش، ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين، منهم أسماء أبو اليزيد وسلمى أبو ضيف، وبعض المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتناول تاريخ المدينة والآثار التي تضمها.

انتعاش السياحة

وبسبب الاحتفالية انتشعت السياحة في مدينة الأقصر حيث أصبحت نسبة الإشغال اليوم في فنادق الأقصر بلغت 100% ونسبة الحجوزات زادت 38%.