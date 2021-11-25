بقيادة نادر العباسي .. انطلاق احتفالية طريق الكباش بـ“أنشودة آمون”

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 09:36 م

يشارك 160 عازفا وبقيادة المايسترو نادر عباسي، في احتفالية طريق الكباش، والتي تجري وقائعها الآن بمدينة الأقصر ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاحتفالية تأليف موسيقي مشترك احمد الموجي و نادر عباسي، صوليست الغناء بترتيب الظهور شهد عز: النداء الاول، و هايدي موسى: انشودة حاتشبسوت، وعز الاسطول: انشودة امون راع، وائل الفشني: الاقصر بلدنا.

ومن أنشودة “آمون” التى كانت تغنى خلال الاحتفالات كما يلى: "عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة، إنك تبدو جميلا يا آمون رع والكل يمجدك، لأن البلاد كلها فى عيد ابنك البكر أول من أنجبت. يجدف ويبحر بك قدما إلى حيث يوجد أوبت. فياليتك تمنحك الخلود فى موقعك ملكا للأرضين وأن يكون هو ويبقى للأبد فى سلام، ويا ليتك تنعم على بحياة استقرار وسيادة، تقره حاكم مصر، ويا ليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد فهو ابنك الحبيب الذى أجلسته على العرش".

وطريق الكباش هو عبارة عن طريق مرصوف ببلاطات من الحجر الرملى يحف به من الجانبين تماثيل على هيئة أبو الهول تمثل الملك نختنبو الأول أحد ملوك الأسرة الثلاثين الذى انشأ هذا الطريق فى عهده و كان هذا الطريق يوصل من معبد الأقصر إلى معبد الاله خنسو الواقع جنوب معابد الكرنك بطول حوالى 2700 متر تقريبا.

و قد حل هذا الطريق محل طريق الكباش الذى كان يرجع إلى عهد الملك امنحتب الثالث بدليل وجود بعض التماثيل التى تحمل اسم امنحتب الثالث عند البوابة الجنوبية لمعبد خنسو .وقد نحت تمثال أبوالهول من كتلة واحدة من الحجر الرملى تجسد أسد له رأس الملك نختنبو و قد وضع التمثال على قاعدة مستطيلة أبعادها تقريبا العرض 120 سم ْو الطول 330 سم و الارتفاع 118 سم و قد تم الكشف تقريبا عن 850 تمثالا لأبوالهول من الصفين ولعل الهدف من طريق ابوالهول هو تحديد مسار الموكب سواء الملكي أو الإلهي وإبراز محوره.

وكانت أعمال الحفائر و الترميم قد بدأت بالطريق فى مرحلة سابقة فى بعض المناطق الصغيرة و لكن بدأ المشروع الفعلي للكشف عن الطريق و ترميمه بتاريخ 25ديسمبر 2009م.