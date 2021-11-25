مدير آثار الكرنك: طريق الكباش لا يزال مليء بالأسرار

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 07:30 م

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير آثار الكرنك، إن العمل في السنوات السابقة في مدينة الأقصر إلى العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة. موضحًا أنه تم العثور على إحدى اللوحات التي أدت إلى تغيير مجموعة من الأفكار السائدة عن شكل الحياة في عصر الدولة الحديثة، ومعصرة للنبيذ، ومقبرة لطفلة يتم عرض قطع منها في متحف الأقصر حاليًا.

وأضاف الصغير، خلال حديثه إلى الإعلامية لميس الحديدي، خلال التغطية المباشرة لاحتفالية افتتاح طريق الكباش، والمقرر انطلاقها مساء اليوم، أن طريق الكباش لا يزال مليء بالأسرار "وهو يمثل مثالا لحياة أهل طيبة منذ عصر الدولة الحديثة وحتى العصر الروماني".

طريق الكباش عبارة عن طريق مرصوف ببلاطات من الحجر الرملى يحف به من الجانبين تماثيل على هيئة أبو الهول تمثل الملك نختنبو الأول أحد ملوك الأسرة الثلاثين الذي أنشأ هذا الطريق فى عهده و كان هذا الطريق يوصل من معبد الأقصر إلى معبد الإله خنسو الواقع جنوب معابد الكرنك بطول حوالى 2700 متر تقريبا.

وحل هذا الطريق محل طريق الكباش الذى كان يرجع إلى عهد الملك امنحتب الثالث بدليل وجود بعض التماثيل التى تحمل اسم أمنحتب الثالث عند البوابة الجنوبية لمعبد خنسو .وقد نحت تمثال أبوالهول من كتلة واحدة من الحجر الرملى تجسد أسد له رأس الملك نختنبو و قد وضع التمثال على قاعدة مستطيلة أبعادها تقريبا العرض 120 سم ْو الطول 330 سم و الارتفاع 118 سم و قد تم الكشف تقريبا عن 850 تمثالا لأبوالهول من الصفين ولعل الهدف من طريق ابوالهول هو تحديد مسار الموكب سواء الملكي أو الإلهي وإبراز محوره .

وكانت أعمال الحفائر والترميم قد بدأت بالطريق فى مرحلة سابقة فى بعض المناطق الصغيرة و لكن بدأ المشروع الفعلي للكشف عن الطريق و ترميمه بتاريخ 25ديسمبر 2009 .

