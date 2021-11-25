مفاجأة.. وزير الرياضة يمنح اتحاد الكاراتيه خطاب للتعامل مع البنك قبل اعتماد نتيجة الانتخابات

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 07:08 م

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري للكاراتيه أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منح الاتحاد خطاب رسمي ممهور بخاتم شعار الجمهورية موجه إلى البنك الذي يتعامل معه الاتحاد لاعتماد توقيع محمد الدهراوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنتخب ومعه أمين الصندوق على الشيكات وكافة التعاملات المالية التي يتعامل بها الاتحاد مع البنك، وذلك بعد أن أجريت انتخابات الاتحاد يوم 13 من نوفمبر الجارى.

وأضاف المصدر أن الوزير منح الاتحاد الخطاب دون أن يحصل المجلس الجديد على اعتماد النتيجة رسميا من اللجنة الأوليمبية، فضلا عن مخالفة ذلك للقرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتاريخ 23 نوفمبر الجاري والذي يقضي بوقف اعتماد النتيجة في الشق المستعجل بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الشق الموضوعي الدعوى التي أقامها محمد مصيلحى الذى خاض الانتخابات على منصب الرئيس، لإلغاء نتيجة الانتخابات.