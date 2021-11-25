حسام لبن: طريق الكباش حدث يدخل كل بيت في العالم

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 04:57 م

أكد المهندس حسام لبن الامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن افتتاح طريق المواكب الملكية بعد تطويره، يعتبر نوعًا جديدًا من السياحة، خاصة أن السياحة تسلط الضوء على منطقة واحدة ولكن الآن نشهد منطقة واحدة على مساحة 3 كيلو متر مربع تربط معبد الكرنك والأقصر مرورا بالحضارة الفرعونية ومرورا بالكنيسة القبطية الحضارة القبطية مرورا بمسجد سيدى أبو الحجاج الحضارة الإسلامية وصولا إلى معبد الاقصر هذا الحدث حول القصر الى متحف مفتوح مضيفا أن هذا الاحتفال سوف تنقله 500 وسيلة إعلامية مختلفة وهذا الحدث يدخل كل بيت في العالم تعظيماً لملوك سادوا العالم بالحق والعدل.

وأضاف " لبن " أن افتتاح طريق الكباش بالأقصر يعيد تعريف العالم أجمع بالأقصر وبالحضارة المصرية معتبرا أن الافتتاح الضخم يعد أكبر حدث عالمى لن يشهده غير الدولة المصرية ويعد أكبر حملة ترويجية عالمية للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وبالطبع سيلفت أنظار العالم لنا، مضيفا أنه سيكون له مردود إيجابي علي زيادة أفواج السائحين بالموسم الشتوي على محافظة الاقصر خاصة أنها تعتبر أكبر متحف مفتوح على مستوى العالم .