برلمانية: افتتاح طريق الكباش نقلة حضارية

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 05:05 م

قالت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب، إن افتتاح طريق الكباش بالأقصر يعد نقلة حضارية ممتازة وأن مصر ستبهر العالم بافتتاح طريق الكباش مشيرة إلي أن الحضارة المصرية ستظل طوال التاريخ مبهرة لكل العالم بدليل 7 آلاف سنة حضارة ووجود ثلثي آثار العالم في مصر.

وتابعت أبو رحاب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": افتتاح طريق الكباش يعد مشروع ضخم وسيحول مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح يبهر الزائرين وله أهمية ثقافية كبيرة ويجب علينا أن نعامل السائحين الذين يأتون لزيارة معالمنا السياحية معاملة حسنة لنقل صورة إيجابية في بلده.

واختتمت عضو مجلس النواب، بأن الحكومة تهدف إلى تحويل هذا المشروع إلى أحد أهم مناطق الجذب السياحي ، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى ترسيخ مكانتها كأكبر متحف مفتوح في العالم.

