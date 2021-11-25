سعر الدولار مساء اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 04:41 م

استقرت أسعار الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري مساء تداولات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 , في البنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة و مكاتب الصرافة ، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.66 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الي 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار فى بنك مصر ليسجل 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.



بينما فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى اليوم 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع