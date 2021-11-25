شاهد.. جهود الداخلية لمكافحة غسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 04:46 م

نشرت وزارة الداخلية، اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب، فيلما تسجيليا يظهر جهودها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

في نفس السياق، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (11 شخص، لستة منهم معلومات جنائية) مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.