الزراعة تنظم ندوة تثقيفية للرائدات الريفيات بالشرقية

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 12:21 ص

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين الجهات المعنية لرفع الوعي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديرية الزراعة ومعهد بحوث وقاية النبات والمجلس القومى للمرأة في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات بين العاملين بها وتعظيم الاستفادة منها في تدريب الرائدات الريفيات لنشر الوعى بين شباب وفتيات القري باهمية الاستفادة من المشروعات التي توفر فرص عمل حقيقية لهم ليحيوا حياه كريمة.

اشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة الي أنه تحت رعاية محافظ الشرقية تم عقد ندوة ارشادية موسعة لعدد 40 رائدة ريفية بقاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة تحت عنوان ( مبادرة تنمية القرية المصرية من خلال مشروع انتاج الحرير الطبيعى كمشروع زراعى صناعى صغير ) وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات بالشرقية والمجلس القومى للمرأة وفي حضور الاستاذ الدكتور على احمد السيد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور محمود سعد ابراهيم باحث اول بقسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتورة عايدة عطيه مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية

أوضح وكيل وزارة الزراعة ان الهدف من عقد الندوة هو تعريف الرائدات الريفيات بالمشروع واهميته وذلك لنشر الوعى ببين الشباب والفتيات بالقري بضروة الاستفادة منه في زيادة الدخل وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين والزراعيين حيث يعد الحرير الطبيعي من أرقي الالياف الطبيعية التي تلاقي اقبالاً كبيراً في جميع دول العالم , ونظرا لما تتمتع به مصر من الظروف البيئية الملائمة لنمو أشجار التوت وتربية دودة الحرير تكمن أهمية تنفيذ المشروع والذي يحقق عائداً اقتصاديا كبيراً على مستوى الفرد وعلي المستوى القومي أيضا.

زراعة الشرقية تُنظم ندوة تثقفية إرشادية

لشباب الخريجين والزراعيين 1

لشباب الخريجين والزراعيين 2