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الخميس 25 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 34 إصابة جديدة و30 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 34 حالة مؤكدة وتعافي 30 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 47 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 549590 حالة. كما بلغ عدد حالات التعافي 538702 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8828) حالة.

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